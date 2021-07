Roma, Jorge Mendes è sbarcato a Ciampino: prima Mourinho, poi Rui Patricio (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma - Jorge Mendes è sbarcato a Roma. Il noto procuratoreè atterrato alle 12 al terminal privato di Ciampino e adesso un'auto della Roma lo sta portando alla Terrazza Caffarelli la presentazione del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021). Il noto procuratoreè atterrato alle 12 al terminal privato die adesso un'auto dellalo sta portando alla Terrazza Caffarelli la presentazione del ...

Advertising

maespo69 : RT @VoceGiallorossa: ?????? Jorge Mendes a Roma per la conferenza di Mourinho e chiudere per Rui Patricio #MourinhoDay #ASRoma https://t.c… - SEMPREFMILAN : RT @RudyGaletti: ???????? Jorge #Mendes è arrivato in #Italia: in questo momento è a #Roma per la conferenza di presentazione di #Mourinho, poi… - FRANCESCOASROM7 : RT @AliprandiJacopo: ?? Jorge #Mendes è appena sbarcato a Roma. Subito alla Terrazza Caffarelli, poi l’incontro con Pinto per chiudere #Rui… - RAttivo : Si parlerà anche di altro…. Mou già preso e con Patricio è tutto abbastanza definito.. - fedesa28 : RT @AliprandiJacopo: ?? Jorge #Mendes è appena sbarcato a Roma. Subito alla Terrazza Caffarelli, poi l’incontro con Pinto per chiudere #Rui… -