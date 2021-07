Ritorno in classe, De Giorgi (PD): “Uso prolungato della Dad determina danni pesanti per apprendimento e socialità” (Di giovedì 8 luglio 2021) "Dopo due anni scolastici falcidiati dal Covid, il Ritorno della didattica in presenza è un appuntamento che non possiamo assolutamente mancare". Inizia così una nota del'onorevole Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in Commissione Cultura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) "Dopo due anni scolastici falcidiati dal Covid, ildidattica in presenza è un appuntamento che non possiamo assolutamente mancare". Inizia così una nota del'onorevole Rosa Maria Di, capogruppo Pd in Commissione Cultura. L'articolo .

