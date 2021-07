Naya Rivera | sua madre la ricorda a un anno dalla morte | Una perdita indescrivibile

(Di giovedì 8 luglio 2021)ha perso la vita l'8 luglio 2020 e lae la sorella sono intervenute in tv perre la star di Glee.è morta unfa, l'8 luglio 2020, annegando nel Lago Piru e lae la sorella hcondiviso un ricordo della star di Glee durante un'apparizione televisiva. In occasione dell'anniversario del triste evento, Yolanda Previtire e Nickaylaparlato dell'ultima conversazione avuta con lei e dell'impatto che ha avuto sulla vita dei fan. La ...

è morta un anno fa , l'8 luglio 2020, annegando nel Lago Piru e la madre e la sorella hanno condiviso un ricordo della star di Glee durante un'apparizione televisiva. In occasione dell'...George, il padre di, durante un'intervista di Entertainment Tonight, ha parlato di come la famiglia è solita gestire i momenti strazianti in cui Josey, il figlio della defunta attrice, chiede di sua madre. " ...Naya Rivera ha perso la vita l'8 luglio 2020 e la madre e la sorella sono intervenute in tv per ricordare la star di Glee. Naya Rivera è morta un anno fa, l'8 luglio 2020, annegando nel Lago Piru e la ...La compianta Naya Rivera (Glee), deceduta a Luglio 2020, aveva completato le registrazioni della la sua parte come Catwoman/Selina Kyle prima di morire. Completano il cast Josh Duhamel (Harvey Dent), ...