MSC e Fincantieri, partner in costruzione nuovo terminal crociere Miami (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – La Divisione Cruise del Gruppo MSC e Fincantieri hanno annunciato oggi la firma di un contratto per la costruzione da parte di Fincantieri Infrastructure Florida di un nuovo mega terminal crociere presso il porto di Miami, hub del settore crocieristico per il Nord America e i Caraibi. Il nuovo terminal – spiega una nota congiunta – comporterà un investimento di circa 350 milioni di euro, e sarà costituito da un corpo centrale multilivello che servirà contemporaneamente fino a tre navi di ultima generazione e un transito fino ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – La Divisione Cruise del Gruppo MSC ehanno annunciato oggi la firma di un contratto per lada parte diInfrastructure Florida di unmegapresso il porto di, hub del settore crocieristico per il Nord America e i Caraibi. Il– spiega una nota congiunta – comporterà un investimento di circa 350 milioni di euro, e sarà costituito da un corpo centrale multilivello che servirà contemporaneamente fino a tre navi di ultima generazione e un transito fino ...

