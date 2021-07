Mourinho punge Conte: «Ci sono allenatori nella storia dei club che non si devono paragonare mai» (Di giovedì 8 luglio 2021) José Mourinho ha parlato in conferenza stampa non lesinando una stoccata ad Antonio Conte. Le sue parole José Mourinho ha parlato in conferenza stampa non lesinando una stoccata ad Antonio Conte. Le parole dello Special One. «Conte? Ci sono allenatori che non possono essere paragonati a nessuno nella storia di un club. All’Inter nessun allenatore può essere paragonato a me o a Helenio Herrera, perché non si può fare il paragone». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Joséha parlato in conferenza stampa non lesinando una stoccata ad Antonio. Le sue parole Joséha parlato in conferenza stampa non lesinando una stoccata ad Antonio. Le parole dello Special One. «? Ciche non posessere paragonati a nessunodi un. All’Inter nessun allenatore può essere paragonato a me o a Helenio Herrera, perché non si può fare il paragone». L'articolo proviene da Calcio News 24.

