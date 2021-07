Milan | annuncio ufficiale sul gioiello del centrocampo

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ilha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, l’acquisto a titolo definitivo dal Brescia del centrocampista Sandro Tonali Dopo un’annata in chiaroscuro il club rossonero ha deciso di confermare e dar fiducia al giovane e talentuoso centrocampista italiano Sandro Tonali, arrivato in prestito oneroso dal Brescia dodici mesi fa. E’ di questi minuti l’Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L', affatto a sorpresa, è arrivato solo questa notte, pochi minuti dopo il triplice fischio ... ex capitano del): pure non si esclude l'approdo ad Amazon, che trasmetterà le gare del ...Sandro Tonali è a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Il centrocampista è stato acquistato a titolo definitivo dal Brescia Il Milan ha acquistato Tonali dal Brescia a titolo definitivo. Ad annun ...AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il centrocampista italiano, dopo aver totalizzato 37 prese ...