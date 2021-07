Marchetti: ”Trattative per il Napoli? Ci sono, si sta muovendo su…” (Di giovedì 8 luglio 2021) Marchetti: “Giuntoli mi ha detto che questo è il mercato del pescatore e non del cacciatore: serve pazienza. Su Insigne, Koulibaly e Zielinski…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato. Queste le sue parole: SUL RINNOVO DI INSIGNE “Rinnovo Insigne? La congiuntura economica non sarà solo del Napoli ma anche in altre squadre potrebbero arrivare a stagione piena i calciatori in scadenza. Handanovic e Kessié sono altri esempi, quindi non è una rarità. Ma di certo non è una comodità, perché iniziare il campionato in questa situazione non è ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 8 luglio 2021): “Giuntoli mi ha detto che questo è il mercato del pescatore e non del cacciatore: serve pazienza. Su Insigne, Koulibaly e Zielinski…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca, giornalista ed esperto di mercato. Queste le sue parole: SUL RINNOVO DI INSIGNE “Rinnovo Insigne? La congiuntura economica non sarà solo delma anche in altre squadre potrebbero arrivare a stagione piena i calciatori in scadenza. Handanovic e Kessiéaltri esempi, quindi non è una rarità. Ma di certo non è una comodità, perché iniziare il campionato in questa situazione non è ...

