La rivelazione: "Denise gridava, guidava Ghaleb" (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella lettera anonima che dice cosa sarebbe accaduto a Denise Pipitone il giorno della scomparsa appare il nome di Gaspare Ghaleb: ma la testimonianza non regge Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella lettera anonima che dice cosa sarebbe accaduto aPipitone il giorno della scomparsa appare il nome di Gaspare: ma la testimonianza non regge

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione Denise La rivelazione: "Denise gridava, guidava Ghaleb" Nella missiva viene detto che Denise era in quell'auto e con lei ci sarebbero state tre persone ben specifiche. " Guardo dal visore dello specchietto - si legge nella lettera - e vedo e sento una ...

Denise Pipitone, nuova bomba sul caso: concluse le indagini sull'ex pm. Cosa rischia Maria Angioni Denise Pipitone, parla Gaspare Ghaleb. La rivelazione su Jessica: ma qualcosa non torna Il sostituto procuratore di Marsala, Roberto Piscitello, tra i titolari del nuovo fascicolo, aveva già ...

La rivelazione: "Denise gridava, guidava Ghaleb" il Giornale La rivelazione: "Denise gridava, guidava Ghaleb" Nuove audizioni alla Procura di Marsala per il caso della scomparsa di Denise Pipitone. L’ultimo, in ordine di tempo, a essere ascoltato è Gaspare Ghaleb, che è stato sentito in quanto persona ...

Denise Pipitone, nuova svolta: ex fidanzato di Jessica in Procura per interrogatorio L’indagine sulla sparizione di Denise Pipitone ha preso nuovo vigore nelle ultime settimane. Questo anche grazie alla figura di un ex pm che ha fatto una serie di “rivelazioni”, soprattutto in ...

