Ippica, il cavallo di Allegri vince a Parigi. E non per corto muso (Di giovedì 8 luglio 2021) Parigi, 8 luglio 2021 - Ha vinto e non per un...corto muso. Ma bensì di una lunghezza e mezzo. E' Light Up My Dream , il purosangue di Massimiliano Allegri che ieri si è imposto all'ippodromo Parigino ... Leggi su lanazione (Di giovedì 8 luglio 2021), 8 luglio 2021 - Ha vinto e non per un.... Ma bensì di una lunghezza e mezzo. E' Light Up My Dream , il purosangue di Massimilianoche ieri si è imposto all'ippodromono ...

Milano Jumping Cup: al centro della scena arrivano i campioni! ...convinzione che questo luogo di sport e ospitalità potesse e dovesse essere un Teatro del Cavallo ... #1horse1world per una meravigliosa avventura nella Grande Equitazione affiancata alla Grande Ippica, ...

Quando Nikola Jokic voleva darsi all'ippica... CavalloMagazine Milano Jumping Cup al via, il sostegno di Comune e Regione C’è grande attesa per la Milano Jumping Cup, il concorso ippico internazionale in programma all’ippodromo Snai San Siro dal 9 all'11 luglio: i commenti di Malagò (Coni), del sindaco Sala e del governa ...

