Investì e uccise due studentesse a Corso Francia, 5 anni e 4 mesi in appello per Pietro Genovese (Di giovedì 8 luglio 2021) Obbligo di dimora a Roma e permanenza domiciliare dalle 22 alle 7 del mattino per Pietro Genovese. Accusato di omicidio stradale plurimo per l’incidente di Corso Francia a Roma, che è costato al vita a due studentesse sedicenni. Lo ha stabilito con un’ordinanza la Corte d’Assise d’appello. Che ha accolto la richiesta di concordato per una pena a cinque anni e quattro mesi proposta dalla difesa del giovane, figlio del famoso regista Paolo Genovese. E che aveva avuto il consenso della procura generale. Incidente Corso ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) Obbligo di dimora a Roma e permanenza domiciliare dalle 22 alle 7 del mattino per. Accusato di omicidio stradale plurimo per l’incidente dia Roma, che è costato al vita a duesedicenni. Lo ha stabilito con un’ordinanza la Corte d’Assise d’. Che ha accolto la richiesta di concordato per una pena a cinquee quattroproposta dalla difesa del giovane, figlio del famoso regista Paolo. E che aveva avuto il consenso della procura generale. Incidente...

