Inghilterra-Danimarca, l’arbitro Makkelie nel caos: il precedente con… Cristiano Ronaldo (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Inghilterra ha staccato il pass per la finale di Euro 2021 dopo il successo contro la Danimarca, è stata una partita molto equilibrata e che si è decisa dopo i tempi supplementari. E’ finito nel mirino l’episodio che ha deciso il match: il calcio di rigore concesso per un fallo su Sterling sembra molto generoso, in più sono arrivate grandi proteste per la presenza in campo di due palloni. E’ stata una serata difficile per l’arbitro Makkelie, di professione agente di Polizia che non è nuovo ad episodi discutibili. L’ultimo riguarda il match di qualificazione ai mondiali tra Serbia e Portogallo dello scorso 27 marzo: tiro ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ha staccato il pass per la finale di Euro 2021 dopo il successo contro la, è stata una partita molto equilibrata e che si è decisa dopo i tempi supplementari. E’ finito nel mirino l’episodio che ha deciso il match: il calcio di rigore concesso per un fallo su Sterling sembra molto generoso, in più sono arrivate grandi proteste per la presenza in campo di due palloni. E’ stata una serata difficile per, di professione agente di Polizia che non è nuovo ad episodi discutibili. L’ultimo riguarda il match di qualificazione ai mondiali tra Serbia e Portogallo dello scorso 27 marzo: tiro ...

Advertising

FBiasin : - L'#Inghilterra non perde a #Wembley dal 14 ottobre scorso. - Giocò proprio contro la #Danimarca. - Finì 0-1, se… - ZZiliani : Scommettiamo che i giornali sportivi di domani, #8luglio, metteranno in croce #Makkelie per aver derubato la… - fanpage : Due palloni in campo ma l'arbitro lascia continuare l'azione, poi il Rigore 'generoso' concesso a Sterling… - lagoleada_it : #EURO2020, aperto procedimento disciplinare #UEFA sulla semifinale #InghilterraDanimarca, giocata ieri al… - keneonwuakpa : RT @Il_TerzoUomo: EP. 183 parte B ? Inghilterra vs. Danimarca ? La preview della finale -