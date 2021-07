In finale con l’anima italiana (Di giovedì 8 luglio 2021) Non solo Chiesa, Gigio e Jorginho: abbiamo anche un cuore E intanto Mancini regala una giornata con piscina, grigliata e tv Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 8 luglio 2021) Non solo Chiesa, Gigio e Jorginho: abbiamo anche un cuore E intanto Mancini regala una giornata con piscina, grigliata e tv

Advertising

EzioGreggio : Il goal di Jorginho nella emozionante telecronaca della tv araba con “Bella ciao” finale - FBaresi : Congratulazioni a squadra e staff @Vivo_Azzurro per la meritata finale, con uno straordinario cammino ???????????????????????????? @EURO2020 - LiaCapizzi : 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato… - LGramellini : Questa sera ore 21:30 #GRAMLIVE ?? Vi aspetto per parlare di #EURO2020 in vista della finale #ITA vs #ENG e SPECIALE… - RI0VEROAD : RT @overagaxn: ma vi immaginate se in finale ci troveremo contro l’Inghilterra e allo stadio ci saranno sia Louis con Eleanor sia Harry con… -