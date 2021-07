Il Prefetto Spena: “Grande plauso a tutte le Forze dell’Ordine per l’arresto degli attentatori del Centro Impiego” (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “L’operazione di questa mattina, che rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa, conferma lo sforzo e l’impegno delle Forze di Polizia coordinate dalla Autorità Giudiziaria, per contrastare i fenomeni criminali sul territorio”. “Grande plauso – afferma il Prefetto di Avellino Paola Spena – a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine cui va il mio personale riconoscimento e quello dell’intera comunità per l’arresto dei responsabili dell’attentato perpetrato lo scorso anno, in piena pandemia, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “L’operazione di questa mattina, che rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa, conferma lo sforzo e l’impegno delledi Polizia coordinate dalla Autorità Giudiziaria, per contrastare i fenomeni criminali sul territorio”. “– afferma ildi Avellino Paola– a tutti gli operatori dellecui va il mio personale riconoscimento e quello dell’intera comunità perdei responsabili dell’attentato perpetrato lo scorso anno, in piena pandemia, ...

Advertising

anteprima24 : ** Il Prefetto Spena: 'Grande plauso a tutte le Forze dell’Ordine per l’arresto degli at ... **… - FiordellisiFran : RT @CinqueRighe: ENTI - Prefettura, Tre feriti in Città Il Prefetto Spena dispone controlli serrati - - CinqueRighe : ENTI - Prefettura, Tre feriti in Città Il Prefetto Spena dispone controlli serrati - - ottopagine : Avellino. Movida, il prefetto Spena: non c'è alcun allarme #Avellino -