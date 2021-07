Grillo: domani al via udienza preliminare, Ciro potrebbe chiedere abbreviato/Adnkronos (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempio Pausania, 8 lug. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Il faccia a faccia è previsto per domani, nell'aula della gup di Tempio Pausania, Caterina Interlandi. Per la prima volta si troveranno, a pochi metri di distanza, da un lato Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S e i suoi tre amici, dall'altro l'avvocata della ragazza italo-norvegese che ha denunciato i quattro per stupro di gruppo, l'ex ministra Giulia Bongiorno. Lei, la presunta vittima, Silvia -il nome è di fantasia - non ci sarà. Ha preferito non venire e non incontrare i giovani che, secondo il suo racconto, l'avrebbero violentata a turno, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempio Pausania, 8 lug. () - (dall'inviata Elvira Terranova) - Il faccia a faccia è previsto per, nell'aula della gup di Tempio Pausania, Caterina Interlandi. Per la prima volta si troveranno, a pochi metri di distanza, da un lato, il figlio del garante del M5S e i suoi tre amici, dall'altro l'avvocata della ragazza italo-norvegese che ha denunciato i quattro per stupro di gruppo, l'ex ministra Giulia Bongiorno. Lei, la presunta vittima, Silvia -il nome è di fantasia - non ci sarà. Ha preferito non venire e non incontrare i giovani che, secondo il suo racconto, l'avrebbero violentata a turno, ...

