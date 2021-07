«Fecero cartello antigreen» | alle case tedesche multa Ue

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ancora un clamoroso scandalo per l’industria automobilistica tedesca. Cinque anni dopo il “Dieselgate” emerge il nuovo trucco made in Germany sulle emissioni di gas nocivi: questa volta non si tratta di centraline con il software manomesso ma del patto illegale fra i tre maggiori costruttori nazionali per limitare la concorrenza nella tecnologia di pulizia dei motori. LO HA STABILITO IERI la Commissione Ue condannando Volkswagen, Bmw e Daimler a una maxi-di 875,2 milioni di euro per violazione della normativa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ArcangeliPietro : @giovanesaggio @ecugenia @SkySport Questa polemica era giusta per altri eventi, su altri canali (Rai ed Eurosport).… -

Ultime Notizie dalla rete : Fecero cartello

Il Manifesto

E pensate che su proprio su quel, quasi fosse uno scherzo del destino, si legge ancora: "... Che fineinfatti i soldi già versati dai promissari acquirenti del "Parco della Minerva"? Ad ...I recinti in cui furono poste furono poi distrutti da sconosciuti chequindi tornare in ... Il capo deldi Medellín aveva una vera e propria passione per gli animali esotici, ospitati ...Tradotto nell’azione associativa, per Md questo significa un recupero di piena autonomia rispetto ad Area, nata come cartello dei due gruppi progressisti ... sanciranno anche formalmente quello che ...“Lanciamo di nuovo un Sos inquinamento alle foci dei corsi d’acqua – spiega Legambiente -. La situazione è preoccupante: siamo ancora all’inizio della stagione balneare e in Toscana si fa ancora poco ...