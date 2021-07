Estate in Diretta, Lino Banfi in lacrime: “Non sapete cosa ha fatto” (Di giovedì 8 luglio 2021) Lino Banfi, durante Estate in Diretta, parlando di Raffaella Carrà non ha saputo trattenere la commozione nel raccontare un aneddoto. Lino Banfi è da sempre uno degli artisti più amati in Italia. Con la sua irriverenza ha catturato il pubblico sia come attore, che più in generale come uomo di spettacolo. Protagonista di tanti show, come tutti ha avuto anche lui dei momenti di flessione durante la carriera che lo hanno visto in difficoltà. window. tgvtag = window. tgvtag ; window. tgvtag.players = window. tgvtag.players ;window. tgvtag.players.push( { ‘placement’: ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 8 luglio 2021), durantein, parlando di Raffaella Carrà non ha saputo trattenere la commozione nel raccontare un aneddoto.è da sempre uno degli artisti più amati in Italia. Con la sua irriverenza ha catturato il pubblico sia come attore, che più in generale come uomo di spettacolo. Protagonista di tanti show, come tutti ha avuto anche lui dei momenti di flessione durante la carriera che lo hanno visto in difficoltà. window. tgvtag = window. tgvtag ; window. tgvtag.players = window. tgvtag.players ;window. tgvtag.players.push( { ‘placement’: ...

