Effetto referendum, 250mila voti dal M5S alla Lega Giorgetti sempre più vicino a Draghi valore aggiunto (Di giovedì 8 luglio 2021) L'operazione referendum sulla Giustizia, che fino ad oggi sta andando indubbiamente bene per la Lega, anche oltre le previsioni, serve a Matteo Salvini a rivitalizzare e a recuperare il rapporto con la base e con i militanti. Il Carroccio è sempre stato un partito che si è fondato sul... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 8 luglio 2021) L'operazionesulla Giustizia, che fino ad oggi sta andando indubbiamente bene per la, anche oltre le previsioni, serve a Matteo Salvini a rivitalizzare e a recuperare il rapporto con la base e con i militanti. Il Carroccio èstato un partito che si è fondato sul... Segui su affaritaliani.it

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Sondaggi, effetto referendum. Ecco quanti voti la Lega 'ruba' al M5S - Affaritaliani : Sondaggi, effetto referendum. Ecco quanti voti la Lega 'ruba' al M5S - KRISKSB : @arabellara Purtroppo però il referendum propositivo non è consentito dalla Costituzione... Finora siamo andati ava… - CrisGnesutta : @LegaSalvini È lo spostamento a Destra di ieri e l' effetto del referendum. La linea neocentrista di #Giorgetti por… - DomaniGiornale : Dopo il referendum in Europa non si è concretizzato un possibile effetto domino. Invece, nel Regno Unito si è apert… -