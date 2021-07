DICE LA diventa Ripple Effect e lavora ad un nuovo gioco (Di giovedì 8 luglio 2021) Cambio di nome per DICE EA, che diventa ufficialmente Ripple Effect e conferma di essere al lavoro su di un nuovo gioco, non ancora annunciato DICE LA, che ha recentemente annunciato di essere al lavoro su di una modalità non svelata per Battlefield 2042, ha ufficialmente cambiato nome in Ripple Effect. La conferma della nuova denominazione dello studio è arrivata attraverso un post ufficiale, tramite il quale il team ha messo subito in chiaro le proprie ambizioni. Tra gli obiettivi prefissati abbiamo la volontà di divenire uno studio ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 luglio 2021) Cambio di nome perEA, cheufficialmentee conferma di essere al lavoro su di un, non ancora annunciatoLA, che ha recentemente annunciato di essere al lavoro su di una modalità non svelata per Battlefield 2042, ha ufficialmente cambiato nome in. La conferma della nuova denominazione dello studio è arrivata attraverso un post ufficiale, tramite il quale il team ha messo subito in chiaro le proprie ambizioni. Tra gli obiettivi prefissati abbiamo la volontà di divenire uno studio ...

Advertising

tuttoteKit : DICE LA diventa Ripple Effect e lavora ad un nuovo gioco #Battlefield2042 #DiceLa #ElectronicArts #RippleEffect… - crisvtyles : @jeytipp io quando l’ho letto ho pensato subito a barney nella puntata in cui dice tipo che più diventa tardi e più… - federdale : Questi Europei a stadio pieno e urlante teniamoli da parte per quando a ottobre ci ridiranno di chiuderci in casa.… - TPadawans : ??#DICE cambia nome e diventa @RippleEffect ?? #BATTLEFIELD2042 #Battlefield #Buonanotte #GamerGram #Daje… - masnatale : @CamilloMignone @jacopo_iacoboni @michtrim Concordo. Il successo dei 5s è proprio figlio del fatto che i politici o… -