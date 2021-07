Dad, vaccini ai giovani, obbligo vaccinale per i prof: i nodi da sciogliere prima di settembre (Di giovedì 8 luglio 2021) “La scuola italiana è in cammino. Non è che il ritorno in presenza è un problema solo del governo: tutti dobbiamo lavorare per tornare alla normalità. Io me ne sto già occupando, voglio che se ne occupino anche gli altri, voglio che lo facciamo assieme, dobbiamo insistere, condividere, sostenere il ministro per tornare ad una scuola in presenza che sia una scuola di affetti. Va fatto insieme, io ci sono ma dovete esserci anche voi”. Sono queste le parole del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto a La Repubblica delle Idee a Bologna. L’obiettivo è sempre quello: evitare la DAD a settembre. Per questo si punta innanzitutto sulle somministrazioni agli ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 luglio 2021) “La scuola italiana è in cammino. Non è che il ritorno in presenza è un problema solo del governo: tutti dobbiamo lavorare per tornare alla normalità. Io me ne sto già occupando, voglio che se ne occupino anche gli altri, voglio che lo facciamo assieme, dobbiamo insistere, condividere, sostenere il ministro per tornare ad una scuola in presenza che sia una scuola di affetti. Va fatto insieme, io ci sono ma dovete esserci anche voi”. Sono queste le parole del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto a La Repubblica delle Idee a Bologna. L’obiettivo è sempre quello: evitare la DAD a. Per questo si punta innanzitutto sulle somministrazioni agli ...

