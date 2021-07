Covid | Iss | “Vaccini approvati proteggono da tutte le varianti”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Per quanto riguarda l’impatto delledel coronavirus sull’efficacia delle vaccinazioni anti-, “i primi studi affermano che il ciclo completo dei 4giàrimane protettivo nei confronti dile Voc (che destano preoccupazione, ndr), mentre diminuisce l’efficacia che si era evidenziata dopo la prima dose”. Lo sottolinea l’Istituto superiore di sanità (Iss), nella sezione ‘Faq’ sul proprio sito. “Per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione – aggiunge l’Iss – non ci sono ancora evidenze definitive in un senso o nell’altro. Tuttavia, ...

In Italia finora sono stati 6.135 i pazienti curati con monoclonali. Nei tre giorni che vanno dal 6 all'8 luglio in provincia di Siena è stato sequenziato un'ulteriore caso di variante delta. A darne notizia è l'Asl toscana sud est. In tutta l'area vasta i casi di ex-i ...