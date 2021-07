"Chi vi piace di più tra Conte e Grillo"?. Sondaggio riservato dentro il Movimento: "A furor di popolo", qua cacciano Beppe (Di giovedì 8 luglio 2021) Tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo vince il primo. Stando alle cifre snocciolate dal politologo Paolo Natale l'ex premier "alla guida del Movimento 5 Stelle piace all'85 per cento dell'elettorato grillino". E con lui i 5stelle "potrebbero arrivare non solo a frenare la caduta libera degli ultimi mesi, sono al 14 per cento contro il 30 del 2018, ma puntare alle prossime elezioni anche al 20, Contendendo al Pd la primazia del centrosinistra". Interpellato da Italia Oggi Natale afferma che nessuno crede più al partito anti-casta difeso dal fondatore del Movimento. D'altronde, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Tra Giuseppevince il primo. Stando alle cifre snocciolate dal politologo Paolo Natale l'ex premier "alla guida del5 Stelleall'85 per cento dell'elettorato grillino". E con lui i 5stelle "potrebbero arrivare non solo a frenare la caduta libera degli ultimi mesi, sono al 14 per cento contro il 30 del 2018, ma puntare alle prossime elezioni anche al 20,ndendo al Pd la primazia del centrosinistra". Interpellato da Italia Oggi Natale afferma che nessuno crede più al partito anti-casta difeso dal fondatore del. D'altronde, ...

