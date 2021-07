“Chi l’ha rapita” Denise Pipitone | Federica Sciarelli svela il contenuto della lettera anonima

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 luglio 2021) A Chivisto? nuove indiscrezioni sul caso di, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 1 settembre 2004 quando aveva quattro anni. Durante la puntata di ‘Chivisto?’ andata in onda mercoledì 12 maggio, in collegamento dal suo studio, Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, aveva lanciato un appello a chi nel pomeriggio gli aveva fatto recapitare una. “Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare unaal mio studio ...