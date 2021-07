Bernardo: “Milano non merita questo degrado. Libereremo la città dalla paura e dall’insicurezza” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Chiunque di voi girasse dalla periferia al centro e dal centro alla periferia vedrebbe come la città è degradata e lasciata andare e come i milanesi si sentano soli”. Lo ha detto il candidato sindaco per il centrodestra a Milano, Luca Bernardo, a chi gli chiedeva cosa non gli piacesse dell’amministrazione milanese. “Noi quella solitudine la colmeremo”, ha aggiunto.Il candidato sindaco del centrodestra ha parlato anche dal palco dell’evento sul referendum per la giustizia della Lega, spiegando di sentirsi “uomo fortunato, con una bellissima famiglia”. Milano, ha aggiunto, “non solo mi ha dato i Natali. Mi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) “Chiunque di voi girasseperiferia al centro e dal centro alla periferia vedrebbe come laè degradata e lasciata andare e come i milanesi si sentano soli”. Lo ha detto il candidato sindaco per il centrodestra a, Luca, a chi gli chiedeva cosa non gli piacesse dell’amministrazione milanese. “Noi quella solitudine la colmeremo”, ha aggiunto.Il candidato sindaco del centrodestra ha parlato anche dal palco dell’evento sul referendum per la giustizia della Lega, spiegando di sentirsi “uomo fortunato, con una bellissima famiglia”., ha aggiunto, “non solo mi ha dato i Natali. Mi ...

