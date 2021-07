Babacar, malore durante l’allenamento: l’ex Lecce fermato per spasmo cardiaco (Di giovedì 8 luglio 2021) L'attaccante, attualmente in forza all'Aytemiz Alanyaspor, ha accusato un malore durante l'allenamento odierno Leggi su mediagol (Di giovedì 8 luglio 2021) L'attaccante, attualmente in forza all'Aytemiz Alanyaspor, ha accusato unl'allenamento odierno

