Attentato al centro per l'impiego, Carabinieri arrestano 2 persone. (Di giovedì 8 luglio 2021) L'8 luglio 2021, il ROS unitamente al Comando Provinciale Carabinieri di Avellino ha eseguito 2 misure cautelari in carcere, emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura ... Leggi su gazzettadiavellino (Di giovedì 8 luglio 2021) L'8 luglio 2021, il ROS unitamente al Comando Provincialedi Avellino ha eseguito 2 misure cautelari in carcere, emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura ...

Advertising

EffimeraAlkimia : RT @ultimenotizie: Progettarono, costruirono e fecero esplodere l'ordigno che nel maggio 2020 provocò ingenti danni al centro per l'impiego… - GazzettAvellino : Attentato al centro per l’impiego, Carabinieri arrestano 2 persone. - Martina95190659 : RT @LucioMalan: Il centro destra attentato di portare in aula una risoluzione per consentire, in particolare agli agricoltori, di difenders… - cronaca_news : Avellino, attentato al centro per l’impiego: bomba per protestare contro il lockdown nel 2020… - Majden3 : RT @ultimenotizie: Progettarono, costruirono e fecero esplodere l'ordigno che nel maggio 2020 provocò ingenti danni al centro per l'impiego… -