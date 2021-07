Alessia Marcuzzi al posto di Adriana Volpe su Discovery? (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la fumata nera nella trattativa tra Alessia Marcuzzi e La7, sembrerebbe praticamente fatto l’accordo con Discovery. La conduttrice ed ex Iena approderebbe dunque sulla piattaforma dopo l’addio di Adriana Volpe, tornata al Grande Fratello Vip nei panni dell’opinionista. scopriamo che cosa bolle in pentola. Alessia Marcuzzi non resta con le mani in mano. La ex conduttrice di Mediaset, dopo aver lasciato la casa del Biscione e aver Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la fumata nera nella trattativa trae La7, sembrerebbe praticamente fatto l’accordo con. La conduttrice ed ex Iena approderebbe dunque sulla piattaforma dopo l’addio di, tornata al Grande Fratello Vip nei panni dell’opinionista. scopriamo che cosa bolle in pentola.non resta con le mani in mano. La ex conduttrice di Mediaset, dopo aver lasciato la casa del Biscione e aver Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - peppesava : RT @Ragusanews: Alessia Marcuzzi, volto noto di Mediaset a passeggio a Noto - Ragusanews : Alessia Marcuzzi, volto noto di Mediaset a passeggio a Noto - itsgebher : Ok se è per la green room ma non puoi mettere lei quando ci sta per esempio un'Alessia Marcuzzi che è esperta e sa anche bene l'inglese - modamadeinitaly : Bellezze on the Road! dal blog di Alessia Marcuzzi -