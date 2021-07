Afghanistan: donne armate in piazza contro i talebani (Di giovedì 8 luglio 2021) Ma è improbabile che vadano in prima linea in gran numero a causa sia del conservatorismo sociale che della mancanza di formazione, evidenzia Pars Today. Nel frattempo, le truppe afgane hanno ... Leggi su lantidiplomatico (Di giovedì 8 luglio 2021) Ma è improbabile che vadano in prima linea in gran numero a causa sia del conservatorismo sociale che della mancanza di formazione, evidenzia Pars Today. Nel frattempo, le truppe afgane hanno ...

MinisteroDifesa : Con il rientro dell'ultimo militare, si conclude la missione italiana in #Afghanistan. In questi 20 anni oltre 50mi… - TizianaFerrario : Immagini delle donne afghane che a Ghor in #Afghanistan sfilano armate contro i talebani che stanno conquistando d… - RaiTre : «Quando sono arrivata in Rai ero una delle pochissime donne.» Tiziana Ferrario è stata la prima donna in Italia a c… - AdaDormi : RT @MagriGianluigi: Da 24 ore telegiornali monopolizzati dalla scomparsa della Carrà. Non una parola per il ritorno dei nostri soldati dall… - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: #Afghanistan: donne armate in piazza contro i talebani -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan donne Afghanistan: donne armate in piazza contro i talebani ...manifestazioni arrivano in un momento in cui i militanti talebani avanzano sul terreno in particolare nel nord dell'Afghanistan. I talebani hanno già introdotto restrizioni all'istruzione delle donne ...

Afghanistan: "Vergogna nessuna autorità a ricevere contingente Folgore" 'Sono proprio loro che hanno restituito la speranza a quel paese martoriato da una guerra ingiusta ed aiutato donne e bambini a sopravvivere. Di tutti i ministri e delle massime autorità dello Stato, ...

Cosa è cambiato per le donne in Afghanistan dopo vent’anni di presenza militare della Nato e dell’Italia L'Espresso Afghanistan: “Vergogna nessuna autorità a ricevere contingente Folgore” Facebook Shares “Una vergogna tutta Italiana! Nessuna autorità a ricevere in aeroporto l’ultimo contingente di militari italiani della Folgore e la Bandiera di guerra rientrati dalla missione in Afgan ...

Afghanistan: Trizzino, 'vergogna nessuna autorità a ricevere contingente Folgore' Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Una vergogna tutta Italiana! Nessuna autorità a ricevere in aeroporto l’ultimo contingente di militari italiani della Folgore e la Bandiera di guerra rientrati dalla mission ...

