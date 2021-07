16enni investite e morte a Roma: condanna definitiva a 5 anni e 4mesi per Genovese (Di giovedì 8 luglio 2021) Si chiude il processo a Pietro Genovese, il ventenne Romano che investì e uccise due ragazze di 16 anni la notte del 21 dicembre 2019 in Corso Francia. Il giovane dovrà scontare una opena di 5 anni e ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 luglio 2021) Si chiude il processo a Pietro, il ventenneno che investì e uccise due ragazze di 16la notte del 21 dicembre 2019 in Corso Francia. Il giovane dovrà scontare una opena di 5e ...

