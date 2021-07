Wimbledon 2021, Berrettini: “Sono molto contento, ho fiducia per la semifinale” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “È tutto incredibile in questo momento. Abbiamo giocato una grande partita, spero vi siate divertiti. Felix è uno dei miei migliori amici nel circuito ed è difficile affrontarlo, ma lo sport è così e Sono molto contento“. Queste le parole a caldo di Matteo Berrettini dopo la vittoria contro Auger-Aliassime che gli consegna il pass per la semifinale di Wimbledon 2021. L’azzurro ha commentato il forte legame di amicizia con il tennista canadese: “Abbiamo passato due settimane in quarantena in Australia ad allenarci quindi ci siamo conosciuti molto bene. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) “È tutto incredibile in questo momento. Abbiamo giocato una grande partita, spero vi siate divertiti. Felix è uno dei miei migliori amici nel circuito ed è difficile affrontarlo, ma lo sport è così e“. Queste le parole a caldo di Matteodopo la vittoria contro Auger-Aliassime che gli consegna il pass per ladi. L’azzurro ha commentato il forte legame di amicizia con il tennista canadese: “Abbiamo passato due settimane in quarantena in Australia ad allenarci quindi ci siamo conosciutibene. ...

