Verso il picco del caldo, ma giovedì temporali violenti con grandine al Nord (Di mercoledì 7 luglio 2021) caldo record, ecco il picco. Tra oggi e domani, mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, si raggiunge l’apice della seconda ondata di caldo africano con temperature altissime. Le giornate più bollenti risulteranno quelle di mercoledì 7 luglio e giovedì 8 luglio, ma non mancheranno forti temporali. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che per quanto riguarda le temperature i valori massimi al Nord raggiungeranno 36-37°C su Lombardia orientale, basso Veneto ed Emilia (rispettivamente con Mantova, Rovigo, Bologna e Forlì), fino a 38°C al Centro (come nelle Marche e nelle zone ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021)record, ecco il. Tra oggi e domani, mercoledì 7 e8 luglio, si raggiunge l’apice della seconda ondata diafricano con temperature altissime. Le giornate più bollenti risulteranno quelle di mercoledì 7 luglio e8 luglio, ma non mancheranno forti. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che per quanto riguarda le temperature i valori massimi alraggiungeranno 36-37°C su Lombardia orientale, basso Veneto ed Emilia (rispettivamente con Mantova, Rovigo, Bologna e Forlì), fino a 38°C al Centro (come nelle Marche e nelle zone ...

Advertising

italiaserait : Verso il picco del caldo, ma giovedì temporali violenti con grandine al Nord - fisco24_info : Verso il picco del caldo, ma giovedì temporali violenti con grandine al Nord: Oggi e domani le giornate più bollent… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Fallisce ogni mediazione sul #ddlZan, verso il voto in aula il 13 luglio. Ma #Pd e maggioranza rischiano, il pallottol… - Libero_official : Fallisce ogni mediazione sul #ddlZan, verso il voto in aula il 13 luglio. Ma #Pd e maggioranza rischiano, il pallot… - A_Picco_ : @gandolag La mascherina chirurgica non serve a proteggere chi la indossa dagli altri ma gli altri da chi la indossa… -