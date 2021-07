Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli | duro scontro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Continua la diatriba tra. La giornalista ha puntato il dito per prima contro. L’opinionista ha subito risposto in modo accesso e lanon ha lasciato correre. Un “botta e risposta” sui social che sembra non avere fine. Alla notizia della morte di Raffaella Carrà, il dolore è stato grande per chiunque.ha deciso di condividere la sua reazione sulle Articolo completo: dal blog SoloDonna

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un'icona etero perché è ag… - IlContiAndrea : La prima foto ufficiale di #DragRaceItalia con Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla. A novembre… - IlContiAndrea : La giuria di #DragRaceItalia è formata da Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini #PalinsestiDiscovery

Selvaggia Lucarelli continua ad attaccare: 'Mi è venuto da piangere' Giorni fa Selvaggia Lucarelli ha puntato il dito controper aver pubblicato su instagram un video in cui si è commosso per la morte di Raffaella ...... Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono incontrate in diversi salotti tv, tra cui appunto quello del programma diin cui, la fidanzata di Moser, ha ammesso di non aver gradito tre ...Continua la diatriba tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha puntato il dito per prima contro Tommaso Zorzi. L’opinionista ha subito risposto in modo accesso e la Lucarelli non ha ...Cecilia Rodriguez si era lasciata andare a qualche considerazione di troppo su Giulia Salemi e ora lei è pronta a replicare.