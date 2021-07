Terna | con piano sviluppo 2021 -5 | 6 mln tonnellate l' anno di Co2**

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Secondo le stime di Terna, gli interventi programmati nell'arco dididecennale permetterdi ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 per 5,6 milioni diannue (quasi il doppio rispetto alprecedente) e consentirdi demolire 4.600 km di infrastrutture obsolete (circa 800 km in più rispetto alprecedente). E' quanto emerge daldiche è stato illustrato oggi dall'ad di Terna, Stefano Donnarumma.

Advertising

TV7Benevento : Terna: Donnarumma, 'con piano sviluppo importante contributo a rilancio economia'... - egazette1 : Completare il processo di sostituzione della capacità di generazione a #carbone entro il 2025. È l’atto di indirizz… - ChristianFusco4 : @elturro666 Era stato detto che con una faccia della moneta si sarebbero calciati i rigori sotto la tifoseria azzur… - inkman02 : RT @TernaSpA: 'Per #Terna la #TransizioneEcologica è al centro del nuovo piano strategico: come TSO abbiamo il compito di garantire un sist… - monifonto59 : I due capitani che scherzano con la terna arbitrale e poi si abbracciano, i due portieri che si incoraggiano e si a… -

Ultime Notizie dalla rete : **Terna con

Metro

... sarà stato un leggero appannamento rispetto alla sfolgorante esibizione del primo set, rimane il fatto che alla fine il Luca si aggiudica il secondoil punteggio di 8 - 6. Laromana entra ...Fino al 30 luglio , lavori di scavo per la rimozione di cavi da parte ditra lungobisagno Istria, all'altezza di ponte Campanella, e piazzale Marassi, fino all'intersezionevia del Mirto, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 lug - Il nuovo Piano di Sviluppo 2021 di Terna, che, in base alla normativa, a partire dal 2021 avra' cadenza biennale, ha programmato oltre 30 nuovi progetti ...Terna presenta il nuovo Piano di Sviluppo 2021 della rete elettrica di trasmissione nazionale. Per far fronte alla profonda trasformazione in atto nel settore elettrico, Terna ha dunque deciso di ...