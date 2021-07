Switch Pro 'cancellato' da Switch Modello OLED? Per gli insider la console potenziata uscirà nel 2022 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nella giornata di ieri Nintendo ha annunciato ufficialmente Switch Modello OLED con data di uscita, prezzo e dettagli. In seguito alla notizia, è arrivato il commento del noto giornalista e insider Jeff Grubb, il quale sostiene che il vociferato Switch Pro sarebbe ancora nei piani della grande N. Dopo l'annuncio di Switch OLED i fan di Nintendo hanno iniziato a sollevare i loro dubbi sui vari rumor intorno alla vociferata console mid-gen, ma Grubb sembra sicuro che uno ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nella giornata di ieri Nintendo ha annunciato ufficialmentecon data di uscita, prezzo e dettagli. In seguito alla notizia, è arrivato il commento del noto giornalista eJeff Grubb, il quale sostiene che il vociferatoPro sarebbe ancora nei piani della grande N. Dopo l'annuncio dii fan di Nintendo hanno iniziato a sollevare i loro dubbi sui vari rumor intorno alla vociferatamid-gen, ma Grubb sembra sicuro che uno ...

Advertising

zazoomblog : Nintendo Switch OLED non rappresenta un addio a Switch Pro dice Jeff Grubb – NotiziaVideogiochi per PC e console… - infoitscienza : Nintendo Switch OLED non rappresenta un addio a Switch Pro, dice Jeff Grubb – NotiziaVideogiochi per PC e console |… - misteruplay2016 : Switch Pro si allontana dopo l’annuncio di Switch Modello OLED? La console potenziata potrebbe arrivare nel 2022 - Bambinoboom : @Eurogamer_it semmai arriverà una switch Pro non sarà più la switch Pro ma un nuovo modello di console nintendo, no… - Eurogamer_it : #SwitchModelloOLED allontana Switch Pro? Il commento di Jeff Grubb. -