Shapovalov-Khachanov in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Denis Shapovalov e Karen Khachanov oggi si affrontano ai quarti di finale di Wimbledon 2021. Il canadese ha arginato in tre set Bautista-Agut, mentre il russo ha sconfitto in un incontro piuttosto combattuto l’americano Korda. Il match va in scena nella giornata odierna, mercoledì 7 luglio, dalle ore 14:00. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti e highlights ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Denise Karensi affrontano ai quarti di finale di. Il canadese ha arginato in tre set Bautista-Agut, mentre il russo ha sconfitto in un incontro piuttosto combattuto l’americano Korda. Il match va in scena nella giornata odierna, mercoledì 7 luglio, dalle ore 14:00. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 205), con livefruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti e highlights ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: #Wimbledon2021 #wimbledon domani campo centrale h14:30 #Djokovic #Fucsovic #hun ; a seguire #Federer #sui - #Hurkacz #po… - paoloangeloRF : #Wimbledon2021 #wimbledon domani campo centrale h14:30 #Djokovic #Fucsovic #hun ; a seguire #Federer #sui -… - Bruno79577450 : RT @lorenzofares: I QF di #Wimbledon ?? #Djokovic ???? vs Fucsovics ???? Khachanov ???? vs Shapovalov ???? #Berrettini ???? vs Aliassime ???? #Federer… - MercRF : RT @lorenzofares: I QF di #Wimbledon ?? #Djokovic ???? vs Fucsovics ???? Khachanov ???? vs Shapovalov ???? #Berrettini ???? vs Aliassime ???? #Federer… - Luca21013415 : RT @lorenzofares: I QF di #Wimbledon ?? #Djokovic ???? vs Fucsovics ???? Khachanov ???? vs Shapovalov ???? #Berrettini ???? vs Aliassime ???? #Federer… -