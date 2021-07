Salvini: “Donnarumma? Da milanista non ho rimpianti” (Di mercoledì 7 luglio 2021) ?“Donnarumma? Lo tifo come portiere degli azzurri, mi ha regalato un’emozione straordinaria, non ho rimpianti come tifoso del Milan”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando con i giornalisti fuori dalla Camera la semifinale di Euro2020 vinta dall’Italia ai rigori sulla Spagna. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) ?“? Lo tifo come portiere degli azzurri, mi ha regalato un’emozione straordinaria, non hocome tifoso del Milan”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, commentando con i giornalisti fuori dalla Camera la semifinale di Euro2020 vinta dall’Italia ai rigori sulla Spagna. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Salvini: “Donnarumma? Da milanista non ho rimpianti” - CorriereCitta : Salvini: “Donnarumma? Da milanista non ho rimpianti” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Salvini: “Donnarumma? Da milanista non ho rimpianti” - - sportface2016 : #ItaliaSpagna, #Salvini: '#Donnarumma mi ha regalato un'emozione unica' #Euro2020 - ItaliaNewsTW : -