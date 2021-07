Qatar | l’isola felice del mondo arabo | dove una donna su due lavora

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Un’«isola felice», dove le donne hanno accesso a risorse e opportunità: in Qatar la forza lavoro femminile raggiunge il 51%, una percentuale superiore alla media globale, e la più alta del mondo arabo. È il dato che è emerso dall’incontro «Women in business», organizzato dal Doha Women Forum. «Sono impressionata dal ruolo che le donne svolgono nella forza lavoro del Qatar», ha spiegato Belen Alfaro, ambasciatrice spagnola in Qatar. «Inoltre, circa il 64 percento dei laureati, qui, sono donne. Questi sono numeri, ma l’ho constatato anche io stessa interagendo con le donne del Qatar. E sono impressionata dal modo in cui fondano startup o aprono le proprie attività».