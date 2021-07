Oms, 90% contagi in Ue da Variante Delta entro fine agosto (Di mercoledì 7 luglio 2021) In Europa “si prevede che il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto alla Variante Delta entro la fine di agosto”. È la previsione dell’Oms, contenuta nel report settimanale sull’andamento di Covid-19. “Secondo i dati sottoposti alla banca dati internazionale Gisaid - ricorda l’Oms - il numero riproduttivo effettivo stimato per la Variante Delta è del 55% superiore rispetto alla Variante Alpha, e del 97% maggiore rispetto a mutanti non Voc/Voi”, ossia che non rappresentano né varianti ‘di preoccupazione’ né varianti ‘di interesse’. Proprio in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) In Europa “si prevede che il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto allaladi”. È la previsione dell’Oms, contenuta nel report settimanale sull’andamento di Covid-19. “Secondo i dati sottoposti alla banca dati internazionale Gisaid - ricorda l’Oms - il numero riproduttivo effettivo stimato per laè del 55% superiore rispetto allaAlpha, e del 97% maggiore rispetto a mutanti non Voc/Voi”, ossia che non rappresentano né varianti ‘di preoccupazione’ né varianti ‘di interesse’. Proprio in ...

Ultime Notizie dalla rete : Oms 90% Oms, 90% contagi in Ue da Variante Delta entro fine agosto In Europa 'si prevede che il 90% delle nuove infezioni da Sars - CoV - 2 sarà dovuto alla Variante Delta entro la fine di agosto'. È la previsione dell'Oms, contenuta nel report settimanale sull'andamento di Covid - 19. 'Secondo ...

5 cose da sapere sulla variante delta del coronavirus ...giugno il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha indicato che entro la fine dell'estate questa variante riguarderà il 90% dei nuovi casi in Europa . E secondo l'Oms,...

Covid: Oms, preoccupante aumento dei casi nel Mediterraneo Il Direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il Mediterraneo orientale, Ahmed Al-Mandhari, ha avvertito che i contagi da Covid-19 "hanno registrato un aumento nella regio ...

