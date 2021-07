Nuoto | Europei Juniores 2021 | Benedetta Pilato d’oro nei 50 rana | argento nella 4×100 sl mixed e Vetrano bronzo negli 800 sl

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La seconda giornata degligiovanili diva in archivio a Roma.piscina del Foro Italico le soddisfazioni in casa Italia non sono mancate e vale la pena raccontare. Si parte dache ha confermato i favori del pronostico, aggiudicandosi l’oro nei 50donne: 30?13 per la tarantina a precedere la russa Elena Bogomolova (30?68) e l’estona Eneli Jefimova (30?91). Per Benny l’ultimo 50 prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo e andare a caccia di un sogno. Sul finire di giornata poi sono arrivati due podi importanti. Giuliain ...

Simone Mantegazza gareggerà ai Mondiali Under 23 di canottaggio, mentre Christian Mantegazza aglidiJuniores.... ma a Tokyo punterà anche sulin acque libere Nei 1.500 stile libero Gregorio Paltrinieri è il campione olimpico in carica. Aglidi Budapest in vasca si è aggiudicato due medaglie d'...La seconda giornata degli Europei giovanili di nuoto va in archivio a Roma. Nella piscina del Foro Italico le soddisfazioni in casa Italia non sono mancate e vale la pena raccontare. Si parte da Bened ...Ancora un successo per la tarantina Benedetta Pilato che, ai campionati europei juniores in corso di svolgimento allo Stadio del Nuoto di Roma, ha vinto la medaglia d'oro, la prima per l'Italia. Benny ...