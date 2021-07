"Ma tu chi c***o sei?". Verratti, sconcerto e paura durante i festeggiamenti in campo. Occhio a questo tizio | Video (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un intruso in campo a Wembley. durante i festeggiamenti degli azzurri dopo la semifinale degli Europei vinta ai rigori contro la Spagna succede di tutto. Anche che uno sconosciuto, un tifoso vestito con la tuta della Nazionale, si unisca al gruppo dei giocatori e dello staff tecnico di Roberto Mancini intento a cantare e saltare. Accanto a lui c'è Marco Verratti, regista del Psg e una delle star della squadra, che prima lo abbraccia e poi sconcertato si allontana e domanda: "Ma tu chi ca***o sei?", prima di girarsi un po' spaventato verso gli altri giocatori. A Wembley l'Italia giocherà ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un intruso ina Wembley.degli azzurri dopo la semifinale degli Europei vinta ai rigori contro la Spagna succede di tutto. Anche che uno sconosciuto, un tifoso vestito con la tuta della Nazionale, si unisca al gruppo dei giocatori e dello staff tecnico di Roberto Mancini intento a cantare e saltare. Accanto a lui c'è Marco, regista del Psg e una delle star della squadra, che prima lo abbraccia e poi sconcertato si allontana e domanda: "Ma tu chi ca***o?", prima di girarsi un po' spaventato verso gli altri giocatori. A Wembley l'Italia giocherà ...

Advertising

claudioruss : De Laurentiis: 'In un mercato dove tutti hanno perso soldi c'è chi fattura molto più di me e da due anni non mi pag… - StefanoDeloren1 : RT @RaffaelePizzati: @VIOLA_MARTELLA se vuoi furbeggiare spiegami tu o fattelo spiegare dalla cirinnà perchè 15 senatori pd non voteranno i… - irenegiolitti : @Nomi84165705 @Dania @LiaCeli @ComuneMI Ma che cosa c'entra, ma figuriamoci. Chi sgrida una persona (che abbia 4, 1… - RRobbberto : -Lotito-Gravina -Unica squadra con partita persa a tavolino per errore ininfluente -VAR funzionante a piacimento -R… - zorparatta : @cinismocronico In centro da me c'è chi lavora con la bandiera dell'Italia disegnata sulla fronte o sulle guance AHAHAHAH -