Italia in finale, l'urlo liberatorio dopo il rigore di Jorginho: esplode la festa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano - L'Italia è in finale agli Europei di calcio . E' un rigore di Jorginho a consegnare agli azzurri la finale di Wembley . Finisce 5 - 3 dopo l'1 - 1 ai supplementari segnati da Chiesa ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano - L'è inagli Europei di calcio . E' undia consegnare agli azzurri ladi Wembley . Finisce 5 - 3l'1 - 1 ai supplementari segnati da Chiesa ...

Advertising

stanzaselvaggia : I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia… - RaiUno : ?? Italia in finale! E il sogno continua… ?? Forza #Azzurri! ???? ?? La diretta streaming: - chetempochefa : SIAMO IN FINALE ?????? Che fantastica vittoria ai rigori, grande Italia ???? #ItaliaSpagna #ITAESP - IlSacroVate : RT @FBiasin: 'Complimenti #Italia, in finale tiferò per voi'. La classe assoluta di #LuisEnrique. #ItaliaSpagna #Euro2020 - mar_borre : RT @FBiasin: 'Complimenti #Italia, in finale tiferò per voi'. La classe assoluta di #LuisEnrique. #ItaliaSpagna #Euro2020 -