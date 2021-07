Inghilterra avanti sulla Danimarca, Adani sicuro: "Per battere l'Italia servono le pa**e" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Euro2020 continua a regalare emozioni e spettacolo, Inghilterra-Danimarca non sta certo deludendo le attese. La seconda semifinale si è spinta oltre i tempi regolari, e solo nel primo supplementare gli inglesi hanno trovato il goal del 2 a 1. In telecronaca Sky, Lele Adani ha commentato il possibile passaggio dell'Inghilterra ed il vantaggio inglese di giocare in casa: "Il tifo Wembley vantaggio in finale? Nono, per giocare contro l'Italia devi avere le palle! Certo, il tifo di casa è un vantaggio per l'Inghilterra, ma contro l'Italia devi fare anche di più per ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Euro2020 continua a regalare emozioni e spettacolo,non sta certo deludendo le attese. La seconda semifinale si è spinta oltre i tempi regolari, e solo nel primo supplementare gli inglesi hanno trovato il goal del 2 a 1. In telecronaca Sky, Leleha commentato il possibile passaggio dell'ed il vantaggio inglese di giocare in casa: "Il tifo Wembley vantaggio in finale? Nono, per giocare contro l'devi avere le palle! Certo, il tifo di casa è un vantaggio per l', ma contro l'devi fare anche di più per ...

