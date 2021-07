Haiti, morti in un agguato il presidente Jovenel Moise e la First Lady (Di mercoledì 7 luglio 2021) Haiti, morti in un agguato nella notte il presidente Jovenel Moise e la First Lady. Il paese ora è guidato dal primo ministro Claude Joseph Il presidente di Haiti, Jovenel Moise e sua moglie, Martine Moise, sono stati uccisi nella notte scorsa in un agguato nella propria abitazione. Non ancora sono stati identificati i colpevoli, ma dalle prime indiscrezioni, si apprende che gli assassini si sarebbero introdotti nella residenza privata del ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)in unnella notte ile la. Il paese ora è guidato dal primo ministro Claude Joseph Ildie sua moglie, Martine, sono stati uccisi nella notte scorsa in unnella propria abitazione. Non ancora sono stati identificati i colpevoli, ma dalle prime indiscrezioni, si apprende che gli assassini si sarebbero introdotti nella residenza privata del ...

