Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. In azione un commando armato formato da “elementi stranieri”. Il premier uscente Joseph ha assunto la guida del Paese (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato assassinato, verso l’1 locale (le 7 italiane), in casa, nel quartiere Pelerin a Port-au-Prince, da un commando armato composto da “elementi stranieri”. Ad annunciarlo è stato il premier uscente, Claude Joseph. La moglie di Moise, Lady Martine – ha precisato il premier chiedendo alla popolazione di restare calma e assicurando che la polizia e le forze dell’ordine terranno la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildi, è stato, verso l’1 locale (le 7 italiane), in, nel quartiere Pelerin a Port-au-Prince, da uncomposto da “”. Ad annunciarlo è stato il, Claude. La moglie di, Lady Martine – ha precisato ilchiedendo alla popoldi restare calma e assicurando che la polizia e le forze dell’ordine terranno la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. Ferita la moglie. Lo ha reso noto il primo ministro, Claude… - you_trend : ???? #Haiti, assassinato nella sua residenza il presidente Jovenel #Moise - Avvenire_Nei : Assassinato il presidente di #Haiti, Paese nel caos - PaolaTacconi : RT @OttobreInfo: Il presidente di #Haiti, Jovenel Moïse, marionetta manovrata dagli USA contro cui imponenti proteste sono in corso da mesi… - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel #Moise. In azione un commando armato formato da “elementi stranieri”.… -