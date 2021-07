Grazie agli Europei ci sono 2.500 malati di Covid in più (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’autorità sanitaria europea ECDC ha fatto i conti: ci sono più di 2500 infezioni da Covid imputabili agli Europei. Nella terza settimana del torneo si registra un aumento significativo dei contagi rispetto alla settimana prima, ha detto l’agenzia Ue ai media tedeschi. I casi di infezione in sette paesi potrebbero essere collegati all’Europeo, ha affermato il direttore responsabile Vicky Lefevre. La Scozia è di gran lunga la più colpita, con 1991 casi. La squadra scozzese ha giocato le partite della fase a gironi a Glasgow e a Wembley. Nel Regno Unito, la variante Delta si sta diffondendo rapidamente. 436 casi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’autorità sanitaria europea ECDC ha fatto i conti: cipiù di 2500 infezioni daimputabili. Nella terza settimana del torneo si registra un aumento significativo dei contagi rispetto alla settimana prima, ha detto l’agenzia Ue ai media tedeschi. I casi di infezione in sette paesi potrebbero essere collegati all’Europeo, ha affermato il direttore responsabile Vicky Lefevre. La Scozia è di gran lunga la più colpita, con 1991 casi. La squadra scozzese ha giocato le partite della fase a gironi a Glasgow e a Wembley. Nel Regno Unito, la variante Delta si sta diffondendo rapidamente. 436 casi ...

