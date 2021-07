Gestire le aziende sottratte ai Clan, un successo il I corso di alta formazione. Domani la cerimonia di chiusura con la consegna degli attestati (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si svolge giovedì 8 luglio, dalle ore 17, nella sede della Regione Campania in via Santa Lucia Napoli la cerimonia di chiusura della prima edizione del corso di alta formazione in Gestione delle aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (Gascom). Nel corso della serata saranno consegnati gli attestati di partecipazione. Il corso è promosso dalla Regione Campania, da Sviluppo Campania spa e dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II “per ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si svolge giovedì 8 luglio, dalle ore 17, nella sede della Regione Campania in via Santa Lucia Napoli ladidella prima edizione deldiin Gestione delleSequestrate e Confiscate alle Mafie (Gascom). Neldella serata sarannoti glidi partecipazione. Ilè promosso dalla Regione Campania, da Sviluppo Campania spa e dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’UniversitàStudi di Napoli Federico II “per ...

