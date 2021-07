Eutanasia | cosa andrebbe modificato dalla proposta di legge Scrive l’avv San Mauro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ieri pomeriggio 6 luglio la Commissione Giustizia e Affari Sociali della Camera dei Deputati ha approvato (relatore Bazoli) il testo base delladicontenente disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita e cioè di. Tale norma tende a colmare la vacatio legis creatasi dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che, dichiarando incostituzionale l’art.589 del Codice Penale, invitò il legislatore ad intervenire con sollecitudine adottando una compiuta disciplina in materia. Il Parlamento deve quindi legiferare per evitare una sentenza interpretativa della Corte cosiddetta additiva, ...

Corriere della Sera

... al momento, "escluderebbe dall'aiuto alla morte volontaria i pazienti che non siano tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale e l'attiva da parte del medico su richiesta del ......che è esclusa dal testo base approvato in commissione così come è esclusa la possibilità di intervento attivo da parte del medico, quindi la vera e propria. Se il testo base fosse ...Matteo Salvini è arrivato a minacciare la stessa tenuta del governo: Lega e Forza Italia si ritrovano nel blocco di opposizione al testo con Fratelli d'Italia. Sotto accusa il "diritto a togliersi la ...Sì al testo sul fine vita in commissione alla Camera, (ma la maggioranza si è spaccata) Intanto è in corso la raccolta firme per un referendum sullo stesso tema ...