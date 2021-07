Europei, Southgate: “Pressione? Su tutti, ma abbiamo esperienza” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ct dell’Inghilterra Southgate ha presentato la sfida contro la Danimarca prima del fischio d’inizio Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ct dell’Inghilterraha presentato la sfida contro la Danimarca prima del fischio d’inizio

Advertising

sportli26181512 : Inghilterra-Danimarca, il risultato in diretta live della semifinale degli Europei: A Wembley si decide chi sarà l'… - sportli26181512 : Inghilterra-Danimarca in tv e streaming: orari e dove vederla: La nazionale allenata da Southgate sfida in semifina… - snorristorluson : 'i danesi hanno vinto un europeo più di noi' (Southgate) titoli europei vinti o finali disputate dall'Inghilterra =0 - 4Tchat : RT @mondiali_it: ??????????????????La seconda semifinale è #InghilterraDanimarca allo stadio #Wembley di Londra. Chi troverà l'#Italia in finale #E… - mondiali_it : ??????????????????La seconda semifinale è #InghilterraDanimarca allo stadio #Wembley di Londra. Chi troverà l'#Italia in fi… -