Europei, Inghilterra o Danimarca: chi sara' l'avversaria dell'Italia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Battuta la Spagna ai rigori in semifinale, l'Italia di Mancini domenica 11 luglio giochera' la finale di Euro 2020. Gli azzurri tornano a disputare una finale nove anni dopo: nel 2012 persero proprio ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Battuta la Spagna ai rigori in semifinale, l'di Mancini domenica 11 luglio giochera' la finale di Euro 2020. Gli azzurri tornano a disputare una finale nove anni dopo: nel 2012 persero proprio ...

Advertising

SkySport : Del Piero: 'Inghilterra in finale? Se devi scrivere la storia, fallo alla grande' #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport… - montybrogan_ : @LSportCH @michele_pardini @DeNeAdri @GoalItalia La storia di 'It's coming home' inizia nel 1996 per celebrare lo s… - patriziapardini : RT @JungerMatilda: Gli europei sono da rifare! Né la Francia ???? né la Germania ???? andranno in finale??. Rischiano invece di andarci una naz… - DarkForce78 : RT @JungerMatilda: Gli europei sono da rifare! Né la Francia ???? né la Germania ???? andranno in finale??. Rischiano invece di andarci una naz… - infoitsport : Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per la semifinale Inghilterra-Danimarca -