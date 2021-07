Europei calcio, Gran Bretagna non esclude rischio focolai (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – C’è fiducia per lo svolgimento degli Europei di calcio stasera in Gran Bretagna, per la semifinale che vede protagoniste Inghilterra e Danimarca, ma il governo britannico non se la sente di garantire il rischio zero in termini di contagi Covid, a causa della duffusione della variante Delta. Lo ha detto oggi alla radio il ministro britannico delle Attività Produttive Kwasi Kwarteng, rispondendo ad una domanda in merito ai circa 60mila spettatori attesi allo stadio di Wembley per la partita di semifinale di stasera e per la finale che vedrà protagonisti gli Azzurri. Due eventi che accrescono ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – C’è fiducia per lo svolgimento deglidistasera in, per la semifinale che vede protagoniste Inghilterra e Danimarca, ma il governo britannico non se la sente di garantire ilzero in termini di contagi Covid, a causa della duffusione della variante Delta. Lo ha detto oggi alla radio il ministro britannico delle Attività Produttive Kwasi Kwarteng, rispondendo ad una domanda in merito ai circa 60mila spettatori attesi allo stadio di Wembley per la partita di semifinale di stasera e per la finale che vedrà protagonisti gli Azzurri. Due eventi che accrescono ...

