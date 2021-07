Dramma in Ferrari | è venuto a mancare il grande campione

Leggi su chenews

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Una vera e propria tragedia ha colpito la. Uno dei suoi più grandi campioni del passato Carlos Reutemann è. Un vero e proprioha colpito poco fa la. Sono tutti distrutti per l’improvvisa morte di Carlos Reutemann. Ildi F1 aveva corso con la Rossa dal 1977 al 1978. Pur essendo un grandissimo talento però aveva raccolto come suo miglior risultato in carriera solo un 2° posto nel campionato 1981. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.